Frauen-Länderspiel in Palma: Spanien siegt mit 4:0

Die spanische Fußballnationalmannschaft der Frauen hat sich beim Länderspiel gegen Österreich am Dienstagabend im Son-Moix-Stadion in Palma souverän mit 4:0 durchgesetzt. Die Tore in dem Qualifikationsspiel für die WM 2019 erzielten Putellas (3. Spielminute), Guijarro (15.), Paredes (42.) und. Torrecilla (56.). Mit Virginia Torrecilla und Patricia Guijarro trafen beide Mallorquinerinnen, die bei dem Match in der Startelf standen.

Die Spanierin führen die Tabelle der Gruppe 7 mit 9 Punkten aus drei Spielen an gefolgt von Finnland (6 Punkte) und Österreich (6). Die WM findet vom 7. Juni bis 7. Juli 2019 in Frankreich statt. Nur die Gruppenersten qualifizieren sich direkt für das Turnier, die besten Gruppenzweiten treten in Play-Off-Spielen gegeneinander an. (cze)