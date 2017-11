Atlético Baleares schlittert dem Abgrund entgegen

Atlético Baleares ist mitten im Abstiegskampf angekommen. Beim Heimspiel am Sonntag in Palma mussten die Blau-Weißen erneut eine Niederlage einstecken. Gegen Llagostera verlor das Team von Trainer Armando de la Morena im Son-Malferit-Sportpark mit 0:1. Derzeit steht Atlético mit 17 Punkten auf dem 15. Tabellenplatz in der dritten spanischen Liga, hat nur noch einen Punkt Vorsprung auf die Abstiegszone.

Real Mallorca kam in Olot nicht über ein 0:0 hinaus, kann sich aber entspannt zurücklehnen. Immerhin sind die Roten mit 40 Punkten nach wie vor souveräner Tabellenführer und Herbstmeister mit 16 Punkten Vorsprung auf einen Platz außerhalb der Play-Off-Zone um den Aufstieg. (cze)