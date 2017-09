Pokal-Aus für Mallorcas Drittliga-Kicker

Mallorcas Fußballer sind nicht mehr in der Copa del Rey vertreten. Die Drittligisten Real Mallorca und Atlético Baleares haben ihre Pokalspiele verloren.

Real Mallorca hatte am Mittwochabend Liga-Konkurrent Lleida Esportiu zu Gast und im Verlauf der Partie mehr Spielanteile. Allerdings konnten in Palmas Stadion Son Moix weder die Inselkicker ein Tor machen, noch die Gäste. Am Ende der regulären Spielzeit stand es 0:0 und daran änderte sich auch in der Verlängerung nichts. Also musste das Elfmeterschießen entscheiden. Die Mallorca-Kicker Cano und Salva Sevilla trafen nicht – das Pokal-Aus für Real war somit besiegelt.

Auch Atlético Baleares bot bei Drittligist Ponferradina eine ansprechende Leistung und hatte bessere Torchancen als die Gastgeber. In der 56. Minute traf dann allerdings Cidoncha für Ponferradina. Es sollte das einzige Tor des Spiel bleiben, mit einer 0:1-Auswärtsniederlage verabschiedete sich Atlético aus dem Pokal.

Positiver Aspekt: Jetzt können sich Real Mallorca und Atlético Baleares auf ihre Punktspiele konzentrieren. Bekanntlich ist der Aufstieg in die zweite Liga das erklärte Saisonziel beider Clubs.