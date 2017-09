Großes Mallorca-Derby endet wie Hornberger Schießen

"Ein Abend der Erwartungen, ein Abend der Enttäuschungen": Auf diesen geflügelten Spruch aus dem Stierkämpfer-Jargon reduzierte die spanische MM-Schwesterzeitung Ultima Hora das langerwartete Spiel Atlético Baleares gegen Real Mallorca. Es endete am Samstag mit einem unrühmlichen 0:0 im Son-Malferit-Stadion.

Das Palma-Derby zwischen den beiden bedeutendsten Klubs auf Mallorca war möglich geworden durch den Abstieg von Real Mallorca zu Beginn der Saison in die dritte Liga. Nach 37 Jahren bestritten Atlético Baleares und Real Mallorca erstmals wieder ein Punktspiel gegeneinander.

Doch die Zuschauer in dem lediglich 2000 Menschen fassenden Stadion bekamen nur einen müden Kick zu sehen. Der erste ernstzunehmende Schuss auf das Tor von Real Mallorca fiel in der Minute 16. Die roten Inselkicker revanchierten sich aus der Ferne mit einem Gegenschuss in der 37. Minute. Ohne jeden Erfolg.

Das herausragendste Ereignis in der zweiten Spielzeit war der Ausschluss des Atlético-Stürmers Gerard Olivia. Er sah Gelb und noch einmal Gelb, weil er weiter gegen die Entscheidung des Schiedsrichters protestiert hatte, so dass der Spieler vom Platz gehen musste. Die restlichen 40 Minuten stand seine Atlético Baleares nur noch mit zehn Spielern auf dem Kunstrasen.

Real Mallorca wusste den Vorteil nicht zu nutzen. Die Verteidgung von Atlético erlaubte sich keine Fehler. Am Ende gab es für jede Mannschaft einen Punkt für ein schwaches Spiel. (as)