Polizei verhindert freien Verkauf für Mallorca-Derby

Wer noch keine Karte für das Derby Atlético Baleares gegen Real Mallorca hat, muss draußen bleiben. Anders als geplant kommen keine Karten am Samstag in den freien Verkauf.

Für das Drittliga-Spiel, das am Samstag, 2. September, um 19 Uhr im Stadion Son Malferit in Palma angepfiffen wird, hat Atlético den "Día del Club" ausgerufen, was bedeutet, das Dauerkarten keine Gültigkeit haben. Die Dauerkarteninhaber ("Socios") genießen in diesen Tagen Vorkaufsrecht.

Am Tag des Spiels sollten dann zwei Stunden vor Anpfiff übrig gebliebene Tickets frei verkauft werden.

Am Donnerstagvormittag stattete die Polizei dem Club auf der Sportanlage Son Malferitn einen Besuch ab. Akribisch sei nachgezählt worden, wieviele Sitzplätze es denn dort genau gibt. Das Egebnis lag bei etwas mehr als 1700. Bisher war meistens von "rund 2000" die Rede gewesen. Dementsprechend ist die Anlage jetzt praktisch voll.

Wie der Club auf seiner Facebook-Seite mitteilt, habe die Polizei zur Auflage gemacht, am Samstag keine Karten an Nicht-Socios zu verkaufen. Atlético entschuldigt sich bei seinen Fans, die nicht Mitglied sind und gehofft hatten, am Samstag nach langer Warterei noch eine Karte zu bekommen.

Ein Kontingent von 200 Karten ging an Real Mallorca und war blitzschnell vergriffen.