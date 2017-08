Atlético Baleares siegt bei Aufsteiger Formentera

Einige Fans hatten schon die Befürchtung, dass Atlético Baleares einen Fehlstart erleben könnte. Doch die Inselkicker gewannen am zweiten Saison-Spieltag 2:0 auf Formentera. Die erste Partie der neuen Drittliga-Spielzeit war am vergangenen Wochenende zu Hause mit 0:1 gegen Villarreal B verloren gegangen.

Atlético Baleares zeigte bei Aufsteiger Formentera eine souveräne Leistung. Die Tore machten Xisco Henández (38. Minute, Elfmeter) und Gerard Oliva (82.).

Mit dem 2:0-Auswärtssieg haben die Spieler von Trainer Armando de la Morena etwas Druck von ihren Schultern genommen. Der wäre im Falle einer Niederlage groß gewesen, nicht zuletzt, weil es am dritten Spieltag der Segunda B (so heißt in Spanien die dritte Liga) gegen Lokalrivale Real Mallorca. Da ist der Ausgang schon aufgrund der besonderen Rivalität völlig offen.

Das Derby wird am Samstag, 2. September, um 19 Uhr auf der Sportanlage Son Malferit in Palma angepfiffen (neben Ikea). Tickets sind rar, da die Heimstätte von Atlético Baleares nur rund 2000 Zuschauern Platz bietet. Dauerkarten sind nicht gültig, deren Besitzer haben aber in diesen Tagen ein Vorkaufsrecht. Am Tag des Spiels kommen wohl noch 200 bis 300 Karten in den freien Verkauf. Die Kasse öffnet um 17 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt dürfte die Schlange schon lang sein.