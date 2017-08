Dieser Mallorquiner schlug den US-Sheriff k.o.

Der Mallorquiner Hugo Pérez ist unter Ordnungshütern und Uniformträgern der beste Boxer der Welt. Der spanische Militär gewann in Los Angeles die Weltmeisterschaft der Polizisten und Feuerwehrleute in der Gewichtskategorie 69 Kilo, berichtete die spanische MM-Schwesterzeitung Ultima Hora am Freitag.

Pérez, der seit Jahren Boxen und Kick-Boxen trainiert, musste gegen zwei Gegner antreten, einen Polizisten aus Los Angeles sowie einen US-Sheriff. Er gewann beide Kämpfe durch k.o.

Pérez ist in Zaragoza stationiert, kommt aber hin und wieder nach Mallorca, um hier mit renommierten Trainern seine Taktiken weiter zu verfeinern. (as)