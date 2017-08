Real Mallorca startet mit Sieg in die Saison

Real Mallorca hat einen besseren Start in die dritte Liga hingelegt, als Insel-Konkurrent Atlético Baleares. Die Roten gewannen am Sonntag ihre Auftaktpartie in Peralada mit 1:0.

Mallorca war die bessere der beiden Mannschaften. In der ersten Hälfte konnte die Überlegenheit aber noch nicht in Tore umgesetzt werden Vielleicht lag das auch an den klimatischen Bedingungen. Es wehte stark, und Real hatte Gegenwind.

In der zweiten Hälfte gab es dann im wahrsten Sinne des Wortes Rückenwind für die Inselkicker. Und den einen, entscheidenden Treffer. In der 69. Minute kam der Ball nach einer Ecke zu Javier Bonilla, der im Sommer von Pontevedra auf die Insel gewechselt war und nun das 1:0 machte. Damit hatte man die ersten drei Punkte eingefahren.

Real Mallorca war Ende der vergangenen Saison von der Segunda in die Segunda B abgestiegen (so nennt sich in Spanien die dritte Liga) und strebt den Wiederaufstieg an. Eine Liga höher spielen möchte auch Atlético Baleares. Das Team startete allerdings am Samstag mit einer 0:1-Heimniederlage gegen Villarreal B in die neue Saison.