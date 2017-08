Rafael Nadal ist wieder an der Spitze

Mallorcas Tennis-Held kehrt zurück auf den Thron: Ab Montag wird Rafael Nadal wieder als Nummer eins der ATP-Weltrangliste geführt.

Zwischen 2008 und 2014 hatte der Sportler aus der mallorquinischen Stadt Manacor das Ranking 141 Wochen lang angeführt. Mehr als 1100 Tage später steht der 31-Jährige wieder ganz oben und wird damit auch die Setzliste der US Open anführen, die am 28. Oktober beginnen.

Nadal löst an der Spitze der Weltrangliste den Briten Andy Murray ab, der an einer Verletzung laboriert. Schon vor dem in diesen Tagen laufenden Turnier in Cincinnati war klar, dass entweder Nadal oder sein Dauer-Konkurrent Roger Federer Nummer eins werden würden. Da der Schweizer seine Teilnahme in Cincinnati aufgrund von Rückenproblemen abgesagt hat, war alles klar für Nadal.