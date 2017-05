Atlético Baleares jetzt gegen Albacete Balompié

In der zweiten Play-off-Runde um den Aufstieg in die zweite Liga spielen die Kicker von Atlético Baleares gegen Albacete Balompié. Das Hinspiel steigt am Sonntag, 4. Juni, in Palma.

Eine Auslosung, die eigentlich notwendig gewesen wäre, entfiel für Atlético. Denn als Tabellenvierter der Gruppenphase muss man in der jetzt anstehenden zweiten Runde auf einen der in den Aufstiegsspielen unterlegenen Gruppenmeister treffen. Das sind FC Barcelona B und Albacete Balompié. Da aber die Mallorquiner und Barça B in derselben Gruppe gespielt haben, können sie nicht schon wieder aufeinandertreffen.

So ergab sich die Spielpaarung Atlético Baleares gegen Albacete Balompié. Auf das Hinspiel am 4. Juni folgt das Rückspiel am Sonntag, 11. Juni, in Albacete. Wenn Atlético es schaffen sollte, Albacete aus den Play-offs zu werfen, muss das Team von Trainer Josico noch gegen einen weiteren Club bestehen, um in die zweite Liga aufzusteigen.

Den Sprung in Liga zwei geschafft haben schon die Gruppensieger Cultural Leonesa und La Hoya Lorca.

Für Atlético-Trainer Josico wird das Kräftemessen mit Albacete Balompié eine besondere Angelegenheit. Der Nachfolger von Christian Ziege im Traineramt auf Mallorca wurde in der Region Albacete geboren, wuchs dort auf und startete seine Spielerkarriere bei dem Club.