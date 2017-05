Atlético Baleares in der zweiten Play-off-Runde

Mallorcas Drittligist Atlético Baleares hat sich am Sonntag für die zweite Runde der Play-off-Spiele um den Aufstieg qualifiziert.

Der Inselclub siegte mit 2:1 in Toledo und hatte auch das Hinspiel schon mit 1:0 gewonnen. Auswärts schafften es die Blauweißen in einem spannenden Match den 0:1-Pausenstand durch Tore von Julio Delgado (60.) und Becchio in der Schlussphase noch umzudrehen. Toledo ist damit ausgeschieden.

Um tatsächlich in die zweite Division aufzusteigen, müssten die vom deutschen Unternehmer Ingo Volckmann gesponserten Kicker noch zwei weitere K.O.-Runden mit Hin- und Rückspiel überstehen. Die Auslosung erfolgt jeweils, sobald alle Teilnehmer feststehen.

Bei den Play-offs gingen insgesamt 16 Mannschaften an den Start, unter ihnen zunächst die jeweils ersten vier der insgesamt vier Staffeln der dritten Liga. Die vier Staffelmeister spielen in zwei Halbfinals gegeneneinander, wobei die Sieger direkt in die zweite Liga aufsteigen. Die zwölf anderen Mannschaften – zu denen auch Atlético Baleares gehört und zu denen später die unterlegenen Mannschaften aus den Halbfinals der Staffelmeister stoßen – spielen in einer eigenen K.O.-Runde um die beiden verbleibenden Aufstiegsplätze. (mic)