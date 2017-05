Real Mallorcas Rettung würde an Wunder grenzen

War's das schon für Real Mallorca? Nach einem 0:0 zu Hause gegen Numancia scheint der Abstieg der Inselkicker in die dritte Liga kaum noch vermeidbar zu sein.

Da Abstiegskonkurrent Gimnàstic Tarragona den FC Girona mit 3:1 besiegen konnte, hat Mallorca jetzt wieder drei Punkte Abstand auf den rettenden 18. Tabellenplatz, den momentan Tarragona mit 46 Punkten belegt. Und es sind nur noch zwei Liga-Spiele auszutragen.

Vier Clubs hoffen auf Platz 18. Neben Tarragona sind das Alcorcón (44 Punkte), Mallorca (43) und Elche (ebenfalls 43). Auf dem 22. und letzten Tabellenplatz befindet sich Mirandés mit 37 Zählern. Das Team aus Miranda de Ebro ist bereits abgestiegen und der nächste Gegner von Real Mallorca. Am Sonntag, 4. Juni, tritt die Truppe von Trainer Sergi Barjuan um 20 Uhr in Miranda an. Eine Woche später ist am letzten Spieltag der FC Getafe zu Gast im Iberostar-Estadio in Palma.