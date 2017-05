Mannschaftsbus von Real Mallorca in Unfall verwickelt

Nicht nur sportlich geht es für Real Mallorca abwärts, auch sonst läuft es nicht nach Wunsch. Am Samstagabend hatte der Mannschaftsbus einen Unfall. Das berichtet die Tageszeitung Ultima Hora.

Der Zusammenstoß mit einem Pkw ereignete sich gegen 23.45 Uhr in einem Kreisverkehr an der Küstenstraße bei Palmanova. Allerdings befanden sich zu diesem Zeitpunkt nicht die Spieler an Bord, sondern eine Touristengruppe. Alle Passagiere blieben unverletzt.

Allerdings drehte das Auto eine Pirouette und wurde stark beschädigt. Die beiden Insassen kamen mit leichten Verletzungen ins Landeskrankenhaus Son Espases. (mic)