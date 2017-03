Eltern-Prügelei bei Jugend-Fußballspiel hat Folgen

Die Prügelei zwischen Eltern bei einem Jugendfußballspiel in Alaró am vergangenen Sonntag wird wohl ein rechtliches Nachspiel haben. Wie die Tageszeitung Ultima Hora berichtet, will der balearische Fußballverband gerichtlich klären lassen, welche Maßnahmen gegen die Beteiligten und die Vereine ergriffen werden können.

Beide Clubs, sowohl Alaró, als auch die Gäste der U.D. Collerense aus Palmas Stadtteil Es Coll d'en Rabassa, wollen ebenfalls Maßnahmen ergreifen. Alaró plant, die Jugendmannschaft aus dem laufenden Spielbetrieb der Liga abzuziehen, und bis zum Sommer nur noch Freundschaftsspiele auszutragen. Collense möchte die beiden Spieler, deren Eltern mit der Prügelei begonnen hatten, suspendieren. Beide Vereine machten deutlich, dass sie sich für den Vorfall schämen.

Das mit einem Handy gefilmte Augenzeugenvideo von der Schlägerei hatte nicht nur auf den Balearen sondern in ganz Spanien hohe Wellen geschlagen. (cze)