Nachdem es in der Vorwoche schon so aussah, als wäre der Traum vom Zweitliga-Aufstieg für die Kicker von Atlético Baleares praktisch ausgeträumt (0:5 in Valencia, neun Punkte Rückstand auf Platz vier, der die Teilnahme an den Play-offs bedeuten würde), dürfen Trainer Christian Ziege und seine Truppe wieder hoffen. Die kommende Partie in Badalona (Sonntag, 12. März, 12 Uhr) könnte zum Schlüsselspiel werden.

Badalona, derzeit Vierter, kam bei Alcoyano über ein torloses Remis nicht hinaus. Atlético besiegte Schlusslicht Eldense 5:0. Als Siebter haben die Inselkicker mit 41 Punkten sieben Zähler Rückstand auf Badalona und den erhofften Platz vier. Bei einem Atlético-Sieg am Sonntag wären es nur noch vier Punkte Differenz.

Co-Trainer Àlex Llinàs, der den gesperrten Christian Ziege beim Eldense-Spiel auf der Bank vertrat: "Das Erreichen der Play-offs ist möglich."

Eldense dient allerdings nicht als Messlatte. Zu deutlich war der Leistungsunterschied der beiden Teams. Die Treffer für Atlético machten Farrando (12.), der Deutsche Marcel Ndjeng (16.), Rubén Jurado (68., Elfmeter), der Österreicher Simon Zangerl (81.)und Xisco Hernández (93.). (nimü)