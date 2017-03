Atlético Baleares siegt mit 5:0 auf Mallorca

Drittligist Atlético Baleares hat am Sonntag seinem Gegner keine Chance gelassen. Das Team von Christian Ziege fegte im Heimspiel mit 5:0 den CD Eldense vom Platz.

Der Gastgeber ließ dem Tabellenletzten im Stadion von Son Malferit in Palma blass aussehen. Bereits in der ersten Viertelstunde schafften Xisco (12. Minute) und der Deutsche Marcel Ndjeng (16.) das 2:0. In der zweiten Halbzeit hieß es "Tor" dank Jurado (Minute 68). Simon Zangerl legt in der 81. Minute zum 4:0 nach. Eine Minute vor Schluss gelang Xisco sein zweiter Treffer der Partie und damit das 5:0.

Die Weißblauen stehen derzeit auf Platz 7 der Tabellen, ein Aufstieg aus der Segunda Divisón B ist nicht unmöglich. Vergangenes Wochenende hatte sie mit 0:5 in Valencia unterlegen. Am Sonntag, 13. März, tritt Atlético Baleares auswärts gegen Badalona an. (cls)