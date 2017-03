Silber-Flagge für den Golfclub Alcanada

Golf Alcanada lässt sich als einer von mehr als 150 Golfplätzen in Europa von der Firma "59club" überprüfen. Die Tester waren 2016 sechsmal anonym vor Ort und haben aufgeschrieben, was sie erlebten. Es war offenbar alles gut: Alcanada-Manager Kristoff Both konnte jetzt als Anerkennung eine silberne Flagge entgegennehmen - wie schon im vergangenen Jahr. Both: "Wir arbeiten weiter an Dingen, die verbessert werden können. Unser Ziel ist die Gold-Kategorie"