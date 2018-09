Gewitter spült alten Bunker in Sa Coma frei

Faustdicke Überraschung am Strand von Sa Coma im Osten von Mallorca: Ein heftiges Gewitter hat unlängst Reste eines Bunkers freigelegt. Das meldete am Donnerstag eine geschichtsinteressierte Vereinigung namens Batalla de Mallorca, die sich mit der Landung des Republik-Kommandanten Alberto Bayo beschäftigt. Der hatte im September 1936 die Insel von den aufständischen Militärs um Francisco Franco zurückerobern wollen.

Das nun freigespülte Bauwerk, in welchem den Angaben zufolge einst Maschinengewehre standen, stammt allerdings allem Anschein nach aus dem Jahr 1940. Das Jahr sei dort in den Zement geritzt worden, so Batalla de Mallorca. Da war der Spanische Bürgerkrieg schon längst zu Ende. Das neue Regime in Madrid legte jedoch an vielen Küstenabschnitten der Insel Bunker an, weil es während des Zweiten Weltkriegs Eroberungsversuche der Alliierten fürchtete.