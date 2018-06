Govern erkennt Urdangarin Verdienstmedaille ab

Dieser Filmzyklus richtet sich speziell an junge Kinogänger und möchte deren Interesse für cineastische Klassiker wecken, die in der Originalversion gezeigt werden. Vor jeder Session gibt es einen Einführungsvortrag, in dem die Besonderheiten des Films erklärt werden. Natürlich sind auch ältere Kino-Interessierte willkommen, die einfach mal nur wieder einen der Kino-Klassiker auf Großleinwand und im Original