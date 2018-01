Mallorca und Nachbarinseln büßen 245 Polizeibeamte ein

Seit 2011 wurde die Zahl der staatlichen Polizeibeamten auf den Balearen um 245 reduziert. Das hat das spanische Innenministerium nach einer entsprechenden parlamentarische Anfrage der Sozialisten eingestanden. Demnach wurden die Einheiten der Nationalpolizei von 1645 auf 1503 Beamte reduziert, die der Guardia Civil von 2040 auf 1937.

Nach Ansicht von Polizeigewerkschaftern sind selbst diese Zahlen noch geschönt. Es gebe Schichten, an denen in Palma nur zwei Autos der Nationalpolizei patrouillierten. Nach Angaben der Delegierten der Zentralregierung in Palma laufen derzeit Verhandlungen, um die Einheiten wieder zu verstärken.

(aus MM 2/2018)