Das letzte Kapitel im Munar-Krimi

"Forget about Nick" ist eine Komödie mit Katja Riemann und Ingrid Bolso Berdal, und der neueste Film der deutschen Regisseurin Margarethe von Trotta. Der Film spielt in New York und wird in der deutsch/englischen Fassung gezeigt. Handlung: In einem New Yorker Luxus-Loft treffen zwei Frauen aufeinander: Einerseits Maria (Katja Riemann) aus Deutschland, die auf ihre Karriere als