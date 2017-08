Mallorca-Audienz verzögert sich wegen Hexenschuss

Warten auf Mariano Rajoy: König Felipe VI. musste seine Sommeraudienz mit dem Regierungschef um einige Stunden nach hinten verschieben.

Zu dem traditionellen Termin im Almudaina-Palast auf Mallorca war der konservative Politiker eigentlich bereits um 12.30 Uhr erwartet worden. Seine Abreise aus dem Urlaub im nordspanischen Galicien hat sich jedoch durch einen Hexeschuss verzögert, der dringend ärztlicher Behandlung bedarf. Die Ankunft der Luftwaffenmaschine mit dem Ministerpräsienten an Bord ist nun gegen 15 Uhr vorgesehen.

Gesprochen werden soll unter anderem über die derzeitige Krise in Venezuela sowie über die Unabhängigkeitsbestrebungen in Katalonien mit einem inoffiziellen Referendum am 1. Oktober. Sollte sich die Situation zuspitzen, hat Rajoy für 16. August bereits eine außerordentliche Kabinettssitzung angekündigt, zu der dann sämtliche Regierungsmitglieder aus den Ferien zurückgerufen werden müssten. (mic)