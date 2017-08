König übergibt Preis bei Copa del Rey

Der spanische König hat am Samstagabend in Palma die Preise an die Sieger der Segelregatta Copa del Rey vergeben. Dabei ging das Team um Felipe VI. auf der "Aifos" selbst leer aus, den Sieg in der Klasse holte die Mannschaft der "Rats on Fire". Die "Sum Innovation" sicherte sich ihren zehnten Titel.

An der 36. Copa del Rey nahmen 138 Boote aus 24 Ländern teil. 1600 Segler waren nach Mallorca gereist.

Am Sonntag wurde die gesamte Königsfamilie in Sóller gesehen. Sie besuchten dort die Ausstellung über die Freundschaft von Pablo Picasso und Joan Miró. (cls)