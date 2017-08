Bürgermeister erinnert Wirte in Cala Rajada an Regelungen

Der Bürgermeister von Capdepera, Rafel Fernández, hat sich mit den Gastronomen und Besitzern von Nachtlokalen der Gemeinde, zu der auch der bei Deutschen beliebte Küstenort Cala Rajada zählt, zu einem Gespräch getroffen. Ziel war eine Bewertung des bisherigen Verlaufs der Hochsaison sowie der Umsetzung der gemeindlichen Gastronomieverordnungen. Das Fazit der Unternehmer fiel positiv aus, mit der Urlaubersaison sei man bisher zufrieden.

Der Alkalde seinerseits erinnerte die Teilnehmer des Treffens daran, sich an die Lautstärkereglungen zu halten, was die Musik aus Lautsprechern angeht sowie die Sperrstunde einzuhalten. Jetzt will Fernández auch ein Treffen mit den Hoteliers ansetzen.