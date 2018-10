Nach den Gewittern ist vor mehr Sonne

Nach teils regenreichen Gewittern mit Warnstufe Gelb beruhigt sich das Wetter auf Mallorca schnell wieder. Wurden am Montag nur 23 Grad erreicht, so steigt das Quecksilber am Dienstag bei deutlich mehr Sonne und nur wenig Regen wieder auf 26 Grad. Für Mittwoch rechnet der Wetterdienst Aemet sogar mit 27 Grad.

Der Wind soll bis Dienstag kaum wehen und am Mittwoch aus südlichen Richtungen kommen und auffrischen.

Am Sonntagabend hatte eine Kaltfront die Insel erreicht und die bis Samstag noch fast sommerlichen Temperaturen gehörig purzeln lassen.