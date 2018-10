81-Jähriger in Magaluf überfallen und schwer verletzt

Ein 81-jähriger Mann ist in Magaluf in der vergangenen Woche überfallen und schwer verletzt worden. Der im ganzen Ort unter dem Spitznamen "La Peseta" bekannte Senior wurde auf dem Weg zu einer Bar von hinten attackiert. Der unbekannte Täter entkam mit 100 Euro.

Inzwischen erholt sich Rafael Miranda, so sein richtiger Name, im Krankenhaus von Son Espases in Palma von seinen Verletzungen. Der brutale Überfall ereignete sich am Morgen des vergangenen Samstag, als der Senior auf dem Weg in eine Bar war, um zu frühstücken. Der Täter griff ihn wortlos von hinten an und würgte ihn, bis er das Bewusstsein verlor.

Passanten fanden "La Peseta" Stunden später und alarmierten die Polizei. Bei seiner Vernehmung im Krankenhaus erklärte er, dass es sich bei dem Angreifer um einen "kräftigen weißen Mann" gehandelt habe. Die Polizei sichtet zurzeit die Aufnahmen aus Sicherheitskameras.