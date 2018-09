Gast im Hotelgang in Magaluf niedergestochen

Ein britischer Hotelgast ist in einem auswärts gelegenen Gang des Gebäudes durch sechs Messerstiche schwer verletzt worden. Der 31 Jahre alte Schotte war nach einem Wortwechsel mit sieben weiteren Briten in der Anlage attackiert worden. Die Polizei nahm vier Tatverdächtige fest.

Der Vorfall hatte sich in der Nacht zum Samstag gegen 1.15 Uhr zugetragen. Der Schotte flüchtete schließlich auf sein Zimmer und verständigte die Rezeption. Er hatte vier Stiche ins Gesäß, einen in den Rücken und einen in den Unterleib erhalten. Ein Krankenwagen brache den Mann in eine Klinik. Der Schwerverletzte befindet sich nicht mehr in Lebensgefahr, berichtete die spanische Tageszeitung Ultima Hora am Montag.

Die Polizei war rasch vor Ort. Aufgrund von Zeugenaussagen konnten vier Männer ermittelt werden, die sich nun vor der Justiz verantworten müssen.