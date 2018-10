Kreuzfahrtpassagier mit Herzinfarkt evakuiert

Dramatischer Vorfall an Bord des Kreuzfahrtschiffes "Oriana": Ein 72-jähriger Passagier erlitt dort am Sonntagnachmittag einen Herzinfarkt und musste von der Seenotrettung in ein Krankenhaus nach Alcúdia im Norden von Mallorca transportiert werden.

Das Schiff gehört dem britischen Kreuzfahrtunternehmen P&O Cruises und befand sich zum Zeitpunkt des Vorfalls 35 Seemeilen nördlich von Cap Formentor. Die Bordärzte empfahlen eine Evakuierung des Mannes auf dem Seeweg nach Alcúdia.

Der 72-Jährige wurde anschließend zusammen mit seiner Ehefrau auf einem Rettungsschiff evakuiert.