12.000 Kreuzfahrttouristen besuchen Palma

Fünf Kreuzfahrtschiffe lagen gleichzeitig im Hafen von Palma und spülten 12.000 Touristen in die Straßen der Mallorca-Metropole. Es gab auch einen besonderen Erstbesuch.

Was im Juli und August nicht zu vermerken war, geschah am Dienstag. In den beiden Hochsommermonaten kamen maximal vier Oceanliner pro Tag nach Palma, diesmal war es einer mehr. Dass im Sommer die Konzentration der schwimmenden Hotels in den Balearen-Gewässern nicht ganz so hoch ist, ist normal. Denn im Juli und August herrschen auch in nördlicheren Regionen, zum Beispiel im baltischen Meer, optimale Bedingungen. Im Frühjahr und im Herbst wird dagegen das Mittelmeer bevorzugt.

Den geringsten Anteil an Kreuzfahrttouristen in der Balearen-Hauptstadt hatte am Dienstag die "Le Laperouse" bei ihrem Erstbesuch. Denn das erst im Juli getaufte Luxusschiff bietet bei 131 Metern Länge gerade mal 180 Passagieren Platz. Bei der "Le Laperouse" handelt es sich um ein Schiff für Entdeckerreisen, das auch kleinere Häfen anfahren kann. Sein Design wurde inspiriert von der Optik vieler Megayachten.

Neben der "Le Laperouse" konnte man im Hafen die "Costa Diadema", die "MSC Fantasia", die "Riviera" und die "Marella Dream" sehen.