Beim Weinfest in Binissalem vom Festwagen überrollt

In Binissalem in der Inselmitte Mallorcas ist eine 20-Jährige von einem Festwagen überfahren und schwer verletzt worden. Der Zwischenfall ereignete sich am Sonntag nach einem Umzug im Ort, als eines der teilnehmenden Fahrzeuge im Industriegebiet plötzlich bremsen musste.

Die junge Frau stürzte vom Wagen und wurde dann von einem der Räder überrollt. Zunächst ging man von einem Beinbruch aus. Dann stellte sich jedoch heraus, dass auch die Hüfte und eine Arterie verletzt waren. Die 20-Jährige musste notoperiert werden und befindet sich nun in stabilem Zustand auf der Intensivstation.