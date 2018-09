Wasserrohrbruch reißt Anwohner aus dem Schlaf

Der Bruch einer Wasserleitung in der Nacht zum Mittwoch hat in Palma unweit des Auditoriums eine Straße unter Wasser gesetzt und die Anwohner aus dem Schlaf gerissen. Der Schwall des Leitungswassers trat im Carrer Marqués de la Senia in einer Fontäne aus dem Erdboden aus und ergoss sich über den Asphalt.

Die Polizei sperrte der Abschnitt ab. Der ebenfalls herbeigerufene Notdienst der Stadtwerke Emaya stellte den Zulauf ab und machte sich dann an die Behebung des Schadens. (as)