Playa-Laden bietet offenbar T-Shirts mit Hitler-Konterfei an

An der Playa de Palma de Mallorca werden allem Anschein nach Souvenirs verkauft, die in Deutschland streng verboten sind. Ein Twitter-Benutzer verbreitete unlängst Bilder, auf denen in einem Geschäft T-Shirts mit dem Konterfei des deutschen Diktators Adolf Hitler (1889-1945) zu erkennen sind. Der User forderte von der Stadtverwaltung, den Verkauf solcher Objekte zu verhindern.

Auf Zweifel von Internet-Benutzern, ob es sich um einen Fake handelt, antwortete der Twitter-User namens JoanRa, dass er die Fotos erst am vergangenen Freitag gemacht habe.