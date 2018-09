Fahrbahnsperrungen auf Manacor-Straße angekündigt

Wer von Palma de Mallorca auf der Schnellstraße nach Manacor will, muss sich in den nächsten Wochen auf Probleme einstellen. Beim Kreisverkehr nahe dem Krankenhaus von Son Llàtzer wird es immer wieder Totalsperrungen der Fahrbahnen geben, wie der Inselrat am Freitag mitteilte. Das habe mit Bauarbeiten auf dem zweiten Ring um Palma zu tun.

Empfohlen wird, die Autobahn Richtung Llucmajor zu benutzen und kurz hinter dem Flughafen auf der Ma 5013 Richtung Manacor abzubiegen. Hinter dem Dorf Sant Jordi ist es dann möglich, auf die Ma-15 zu gelangen.