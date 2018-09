Waghalsige Tanzeinlage bei der Cabrio-Fahrt auf Mallorca

Das kann teuer werden: Ein Autofahrer auf Mallorca ist am Wochenende mit 500 Euro zur Kasse gebeten worden, weil Insassen während der Fahrt stehend im Cabrio tanzten.

Der Vorfall ereignete sich in der Nacht auf Sonntag an der Amüsiermeile Paseo Marítimo sowie am Sa-Riera-Park in der Inselhauptstadt. Der Halter konnte identifiziert werden, da Schaulustige die Szene per Handy gefilmt hatten. Wegen "tollkühner Fahrweise" muss er nun 500 Euro blechen und hat zudem mit Konsequenzen für sein Punktekonto zu rechnen.

Bereits im Juni hatte es einen ähnlichen Fall gegeben. Damals wurde allerdings nicht nur getanzt, sondern von zwei Frauen auch eine Art "Peepshow" abgezogen. Der Fahrer musste ebenfalls Strafe zahlen.