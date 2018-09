Wochenende mit Sonne-Wolken-Mix, bis 29 Grad

Das dritte von exakt fünf Wochenenden im September zeigt sich auf Mallorca von den Temperaturen her nach wie vor sommerlich, mit Höchstwerten auf der Insel bis 29 Grad. Allerdings ziehen am Himmel immer wieder Wolkenfelder durch, oder es wechseln sich Schleierwolken in großer Höhe mit sonnigem Blau ab. Aus der Wolkendecke kann hier und da ein lokaler Regenschauer niedergehen.

So wie für Samstag und Sonntag vom balearischen Wetteramt vorhergesagt, wartete bereits der Freitag auf. Der Himmel zeigte sich am Morgen weitgehend unbedeckt, an den Bergen waren indes Wolkenfelder auszumachen. Für den Nachmittag waren örtlich mäßige Niederschläge prognostiziert worden.

Die Nachttemperaturen betragen je nach Lage und Höhe 18 bis 21 Grad. Der Wind weht schwach aus östlicher Richtung. Die Wassertemperatur im Meer rund um Mallorca liegt bei 26 Grad.