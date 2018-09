Facebook-Gruppe Mallorca Blue kritisiert Meeresverschmutzung

Die Strände im Norden von Mallorca wie etwa die Playa de Muro und Son Serra de Marina zählen zu den schönsten der Insel. Doch das Leben im Meer ist an den dortigen Küsten in Gefahr, beklagt die Facebook-Gemeinschaft Mallorca Blue, die vor allem Unterwasseraufnahmen von Tauchern und Schnorchlern ins Netz stellt.

Mitglieder der Gruppe drehten ein Video, in dem vor allem die Einleitungen von unzureichend geklärtem Abwasser ins Meer kritisiert werden. Dadurch gelangen Stoffe ins Wasser, die wie Dünger wirken und das Wachstum bestimmter Algenarten fördern. Sterben diese Mikroorganismen ab, sinkt der Sauerstoffgehalt im Meer drastisch. Gleichzeitig schwächen diese Algen das Poseidon-Seegras, den Hauptlieferanten von Sauerstoff im Meer. Die Posidonia werde zudem durch ankernde Boote geschädigt.

Mallorca Blue fordert deshalb eine Verbesserung der Qualität des Klärwassers, das ins Meer eingeleitet wird. Notwendig seien Investitionen in die Kläranlagen im Norden der Insel. Rein technisch gesehen sei es heute durchaus möglich, Abwasser so aufzubereiten, dass es bedenkenlos ins Meer eingeleitet werden könne, heißt es in dem Video von Gruppe, das die spanische Tageszeitung Ultima Hora am Mittwoch online veröffentlichte.