Cala Barques verliert durch Unwetter Hälfte ihres Sandes

Der Strand der Cala Barques bei Pollença hat nach den Unwettern vom Montag nur noch halb so viel Sand wie vorher. Auch Liegen und Sonnenschirme wurden durch die starken Regenfälle weggespült.

In den Strand mündet ein kleiner Fluss, der nicht nur Geröll und Pflanzen, sondern auch einen guten Teil des Strandmobiliars mit sich riss. Den ganzen Morgen über bemühte sich die Anwohnervereinigung von Port de Pollença darum, den Strand wieder in Schuss zu bringen.

Das Anschwellen der Flüsse führte in Pollença an mehreren Stellen außerdem zu Verkehrsproblemen. In Cala Carbó lösten sich zwei große Felsen. Verletzt wurde aber niemand.

Durch die heftigen Unwetter fielen am Montag in Montüiri 73 Liter, in Port de Pollença 43,2 Liter, in Artá 38,6 Liter, in Capdepera 36,7 Liter, in Serra d'Alfàbia 30,9 Liter und in Pollença 23 Liter Niederschläge. Es wurden 19.215 Blitze verzeichnet, die meisten davon über dem Meer.