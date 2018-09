Fast 40 Ziegen starten Fressorgie auf Finca bei Palma

Die Bewohner einer Finca in Son Gual im Osten Palmas staunten nicht schlecht. Mehr als 30 hungrige Ziegen machten sich am Mittwoch über ihr Grundstück her und fraßen alles, was nicht niet- und nagelfest war: Gras, Palmen, Bananenstauden, Bougainvillea und Blumentöpfe wurden stoisch weggeknabbert.

"Zwei unserer Hunde jagten den Ziegen hinterher. Aber das kümmerte sie überhaupt nicht. Sie haben einfach weitergefressen", erklärten die Besitzer der MM-Schwesterzeitung Ultima Hora.

Die Eigentümer des 2500 Quadratmeter großen Grundstücks alarmierten daraufhin die Polizei. Die Beamten versuchten, die Tiere einzukreisen und in die Enge zu treiben. Schließlich bauten sie eine Barriere aus Stühlen, um die Ziegen dazu zu bewegen, nach draußen zu springen. Die größte Ziege fiel dabei in den Fischteich.