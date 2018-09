Mallorca-August war extrem warm, aber regnerisch

Der August war auf Mallorca und den Nachbarinseln deutlich wärmer als gewöhnlich. Das geht aus einer Sommerbilanz des staatlichen spanischen Wetteramts Aemet hervor. Demnach war die Durchschnittstemperatur im achten Monat des Jahres mit 26 Grad 1,1 Grad höher als im Mittel.

Die höchste Temperatur wurde am 5. August an der Balearen-Universität gemessen, als das Quecksilber im Thermometer auf 39,4 Grad kletterte. Es war gleichzeitig der höchste Wert, der auf den Balearen gemessen wurde. Auf Ibiza lag der Höchstwert bei 37,7 Grad, auf Menorca und Formentera bei 38,5 Grad (alle am 5. August).

Einen Rekord verzeichnete die Messstation am Palmas Shopping-Center Portopi, wo alle August-Nächte ausnahmslos Tropennächte waren, das bedeutet, zu keiner Zeit fielen die Temperaturen unter 20 Grad. Ebenfalls neue Wetter-Rekorde gab es in Pollença und Cala Rajada. Dort lagen die Tiefsttemperaturen am 5. August mit 27,0 beziehungsweise 27,3 Grad so hoch wie seit 1944 nicht mehr.

Gleichzeitig war der August auf den Balearen so regnerisch wie selten zuvor. Es fiel etwa doppelt so viel Regen wie gewöhnlich. (cze)