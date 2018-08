Heiter bis wolkig mit örtlicher Schauerneigung

Das anstehende Wochenende bringt auf Mallorca im Allgemeinen stabile Wetterbedingungen mit sich, auch wenn es in einigen Gebieten örtlich regnen kann.

Für diesen Freitag kündigt der staatliche Wetterdienst weitgehend wolkenlosen Himmel an, obwohl im Inneren der Insel am Nachmittag einige Wolken auftauchen und Regenfälle verursachen können. Die Höchsttemperaturen bleiben unverändert, zwischen 31 und 33 Grad.

Auch am Samstag gibt es bis zum Nachmittag wolkige Abschnitte mit Regenschauern im Westen der Insel, insbesondere in Gebirgsnähe. Die Temperaturen ändern sich nicht wesentlich. Am Sonntag herrscht örtlich ebenfalls erhöhtes Niederschlagsrisiko.