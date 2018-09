Brite uriniert vom Hotelbalkon – und fällt selbst hinunter

Ein junger Brite, Jahgang 1998, ist auf Mallorca beim Urinieren vom Hotelbalkon in zweiter Etage selbst in die Tiefe gestürzt. Der Mann schlug in der Nacht zum Dienstag auf dem darunterliegenden Balkon auf und erlitt schwere Rückenverletzungen, berichtete die spanische MM-Schwesterzeitung Ultima Hora online. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Die Gemeinde Calvià leitete unterdessen ein Bußgeldverfahren in Höhe von 600 Euro ein. Das Rathaus hatte erst vor wenigen Wochen den Gebührenkatalog verschärft, um das besonders bei Briten vorkommende Phänomen des "Balconing" zu bekämpfen. Seit Juni seien zehn Geldstrafen ausgestellt worden.

Der jüngste "Fall" aus der Urlauber-Hochburg im Südwesten von Mallorca offenbart eine neue Variante an Unglücken. Doch schlimmer geht immer: Erst Anfang August war ein 25 Jahre alter Brite nachts aus dem sechsten Stock vom Hotelbalkon gefallen, als er gerade dabei war, seine Notdurft zu verrichten. Der Mann trug schwerste Verletzungen davon. (as)