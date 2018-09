Nach Streit mit Hells Angels auf Mallorca: Polizei schießt Mann nieder

Bei einem Streit an der Playa de Palma hat ein Mann in der Nacht zum Montag zwei deutsche Urlauber mit Messerstichen verletzt. Bei den Opfern soll es sich um Mitglieder der Rocker-Gruppe Hells Angels handeln, berichtete die spanische MM-Schwesterzeitung Ultima Hora online. Die beiden Verletzten sind 27 und 46 Jahre alt. Der Vorfall ereignete sich in der Straße Missió de San Diego, die auf halben Weg zwischen der bei deutschen Partyurlaubern beliebten "Schinkenstraße" sowie dem Tanztempel Mega-Park liegt.

Der Angreifer floh, wurde jedoch von der Polizei gestellt und bedrohte die Beamten mit einem Messer. Einer der Polizisten schoss dem Nordafrikaner daraufhin ins Bein.

Alle Verletzten wurden in Kliniken gebracht. Die Hintergründe des Streits sind unklar. Die Ermittlungen der Mordkomission der spanischen Nationalpolizei dauern an. (as)

(aktualisiert um 11.40 Uhr. Neu: Tatort, Herkunft des Angreifers und das Alter der Opfer)