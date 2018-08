Brite mit zerschmettertem Gesicht im Koma

Ein 29-jähriger Brite ist am Mittwoch bewusstlos in einer Straße in Magaluf im Südwesten Mallorcas gefunden worden. Sämtliche Gesichtsknochen des Mannes sollen gebrochen sein, berichtet die MM-Schwesterzeitung Ultima Hora. Der Brite liegt zurzeit im Koma.

Ob eine Schlägerei oder ein Unfall Ursache für die schweren Verletzungen war, ist noch unklar. Fest steht bislang nur, dass der Mann zuerst mit Freunden feiern war und sich dann von der Gruppe absonderte.Was danach geschah, bleibt aufzuklären.