Ruf nach deutlich mehr Härte gegen Partyboote

Die nach wie vor ungestört in der Bucht von Palma de Mallorca fahrenden Partyboote beschäftigen weiterhin die Parteien. Da einzelne Gemeinden auf dem Meer nicht ihre Benimmregeln durchsetzen können, verlangte die an der Balearen-Regierung beteiligte linksregionalistische Partei Mes, dass die Vertretung der spanischen Zentralregierung in Palma ein Abkommen mit einzelnen Gemeinden schließen solle, das ein gemeinsames Agieren gegen die Partyboote ermöglicht. Langfristig müsse die spanische Küstenschutzbehörde einschreiten.

Auf den Partybooten, die etwa in Arenal, Magaluf und Palma abfahren, spielen sich seit Jahren entfesselte Szenen betrunkener, meist junger Passagiere ab. Außerdem ist die Musik mitunter so laut, dass Strandbesucher etwa in Cala Blava belästigt werden.