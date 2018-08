Terrassendach stürzt auf Bar in Binissalem

Dramatischer Vorfall an der bekannten Bar Es Moli in Binissalem im Zentrum der Insel: Am Montagnachmittag stürzte das Terrassendach mit großem Getöse ein. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Die Polizei wurde am Nachmittag über Risse am Mauerwerk und herabfallende Steine informiert. Ein Architekt überprüfte den Bau und stellte gravierende Mängel fest. Daraufhin räumten die Beamten das Gebäude und sperrten es ab. Gerade noch rechtzeitig, denn um 18.30 Uhr stürzte das Dach ein.