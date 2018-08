Tote Muränen jetzt auch an Mallorca-Stränden

Auch an Strände auf Mallorca sind jetzt erste tote Muränen angespült worden. Es handelt sich nach Angaben des balearischen Umweltministeriums vom Montag um ein Exemplar an einem Strand bei Colònia de Sant Jordi und zwei an einem Strand, der zur Gemeinde Calvià gehört.

In den vergangenen Wochen waren etwa 50 tote Muränen bereits an Stränden und anderen Küstenabschnitten auf den Nachbarinseln Ibiza und Formentera angelandet. Die Experten des Umweltministeriums sind sich noch nicht klar darüber, an welcher Krankheit die schlangenartigen Fische mit den spitzen Zähnen eingingen. Ausgeschlossen wird, dass die Muränen Opfer von Pestiziden oder Schwermetallen wurden.

Muränen sind im Mittelmeer bis in eine Tiefe von 80 Metern verbreitet.