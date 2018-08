Verleihläden für E-Mobile an der Playa kontrolliert

Beamte der Lokalpolizei von Palma de Mallorca haben am Freitag in einer Blitzaktion 18 Geschäfte an der Playa kontrolliert, wo Elektromobile vermietet werden. Das teilte die Stadtverwaltung mit. Die Mitglieder der sogenannten "grünen Truppe" prüften unter anderem, ob sämtliche Papiere in Ordnung sind. Häufig liegen nicht einmal Versicherungen vor.

Seit dem 14. August gibt es in Spanien Regelungen für solche Fahrzeuge. Dazu gehören Elektroroller, Segways und Elektro-Fahrräder.

Andere Polizisten achteten während der Aktion am Freitag auch darauf, dass Benutzer solcher Fahrzeuge in Can Pastilla, Es Carnatge und an der Playa de Palma nicht überall fahren. In den letzten Tagen etwa hatten Mieter Elektromobile sogar auf Stränden gesteuert. Ohnehin nimmt auf Mallorca der Unmut über teils rücksichtslos fahrende E-Mobil-Benutzer zu.