Feuer in Waldareal des Golfplatzes von Son Servera

Nach einem Waldbrand in Calas de Mallorca ist am Donnerstag auf einem Waldgelände auf dem Golfplatz von Son Servera ein weiterer ausgebrochen. Einsatzkräfte der Naturschutzbehörde Ibanat kamen dort nach eigenen Angaben um 14.30 Uhr an. Außerdem eilten Feuerwehrfahrzeuge aus Manacor und Artà dorthin. Es gelang ihnen, das Feuer bereits am Nachmittag unter Kontrolle zu bringen.

Die Löschkräfte vermuten, dass ein Blitz den Brand verzögert ausgelöst haben könnte. Am Wochenende hatte es rund um Son Servera heftige Gewitter gegeben. Es ist bekannt, dass Blitze einen Baum nicht sofort brennen lassen müssen, sondern dass dies erst Tage später eintritt.

Bei Calas de Mallorca waren am Dienstag und Mittwoch elf Hektar abgebrannt. Dieses Feuer konnte inzwischen gelöscht werden.