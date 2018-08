Palmas Stadtstrände seit Montag wieder geöffnet

Wie jedes Jahr findet in Andratx in den Monaten Juli und August die Konzertreihe Nits a la Fresca statt. Die Palette der Openair-Veranstaltungen reicht von Jazz-Konzerten über Klassik bis zu Liederabenden.Programm: DI/10. Juli: Städtische Musikschule Andratx; 20.30 Uhr, Passeig Platja Camp de Mar. Gratis. DO/12. Juli: Mediterrane Seemannslieder; 20.30 Uhr, am kleinen Leuchtturm in Port d'Andratx. Gratis. DI/17.