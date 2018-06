Deutscher kollabiert am Ballermann und stirbt

Ein 52-jähriger deutscher Tourist ist am Sonntag an der Playa de Palma de Mallorca am helllichten Tage zusammengebrochen und wenig später gestorben. Herbeigerufenen Sanitätern gelang es, den Mann gegen 13 Uhr in der nähe der Schinkenstraße zunächst zu stabilisieren, doch später konnten sie nach 40-minütiger Herzmassage lediglich seinen Tod feststellen.

Zwar gehen die Helfer davon aus, dass der Urlauber an einem Herzinfarkt starb, seine Freunde gaben jedoch an, dass er keinen Alkohol zu sich genommen habe und bei robuster Gesundheit gewesen sei. (it)